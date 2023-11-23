Jamie Carragher: 'Liverpool, City'yi yenemez'

Efsane oyuncu Jamie Carragher, Liverpool-Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Carragher yaptığı açıklamada, "Liverpool için zor bir maç olacak. Onlar için en iyi sonuç beraberlik diyebilirim." dedi.



Eski oyuncu, "Liverpool dünyanın en iyi kalecisine sahip. Kesinlikle bu maçta ihtiyaçları olacak. Liverpool'un savunma performansı bu sezon oldukça iyi ama Virgil van Dijk için aynı şeyi söyleyemem." ifadelerini kullandı.



Carragher ayrıca, "Robertson'un olmaması rakibin işini kolaylaştırabilir. Doku'nun sağda olduğunu düşününce nasıl olacağını merak ediyorum. Liverpool'un ayrıca üst düzey bir orta sahası yok." şeklinde konuştu.



Liverpool - Manchester City maçı 25 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.





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