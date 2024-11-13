Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs, sahalardan en az 4 hafta uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber
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13 Kasım 2024 13:41
Son güncelleme 13 Kasım 2024 13:42
Galatasaray'ın sol bekteki yıldızı Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.

Senegalli oyuncunun sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı ve en erken aralık ortasında tekrar takımla çalışmalara katılacağı belirtildi.

SENEGAL FEDERASYONU DA AÇIKLADI

Senegal Futbol Federasyonu, Ismail Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Jakobs'un dün çekilen MR'ında sağ bacak soleus kasında üçüncü derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Jakobs'un Senegal'in Burkina Faso ve Burundi ile oynayacağı maçlarda görev yapamayacağı ifade edildi.

SAMSUNSPOR MAÇINA DEVAM EDEMEDİ

Süper Lig'de Antalyaspor'la oynanan maçta sakatlanan ve sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş, Elfsborg ve Tottenham maçlarını kaçıran Ismail Jakobs, Samsunspor karşılaşmasıyla takımda dönmüştü.

Bu maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu devre arasında kenara gelmiş ve yerini Victor Nelsson'a bırakmıştı.

ISMAIL JAKOBS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'a sezon başında Monaco'dan transfer olan Ismail Jakobs 10 maçta sahaya çıktı.

Jakobs bu maçlarda 1 asist kaydetti.

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