Jakobs kararı: SIFIR RİSK!

İyileşmeden Samsunspor maçına çıkan ve yeniden sakatlanan Jakobs hazır olmadan oynatılmayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jakobs kararı: SIFIR RİSK!
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27 Kasım 2024 09:27
Galatasaray'da sakatlığı tam geçmeden sahalara dönen Ismael Jakobs, Samsunspor maçının ilk yarısında yeniden sakatlık yaşamış ve oyun alanını terk etmişti.

Sağ bacak kasında 3. derece lezyon tespit edilen ve tedavisi süren Senegalli sol bekle ilgili bir önemli bir karar alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağlık ekibinin de onayıyla Jakobs'u tam iyileşmeden bir daha oynatmayacağı belirlendi.

25 yaşındaki futbolcunun az da olsa AZ Alkmaar maçında oynama şansının bulunduğu ancak riske edilmeyeceği öğrenildi. 

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