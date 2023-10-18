İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, kulüp temsilcileriyle görüştü

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK) düzenlediği medya buluşması, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



İzmir Ticaret Odasındaki toplantıda konuşan İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, kentin 9 profesyonel takımla, futbol liglerinde İstanbul'dan sonra en fazla ekibe sahip il olduğunu söyledi.



İzmirli takımların sezona iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Erten, bu takımlardan 3 veya 4'ünün sezon sonunda bir üst lige çıkacağına inandığını belirtti.



Erten, İZVAK olarak tesisleşme üzerine ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını, bununla ilgili Göztepe ve Karşıyaka'ya gerekli yer tahsislerinin yapıldığını aktararak, "Karşıyaka Stadı ile ilgili mahkeme süreci vardı. Bunları bizim gönüllü avukatlarımız bu davaların tamamının kazanılmasında çok önemli rol sahibi oldu. Süreç şu anda beklemede, kulüp yönetiminin bir görevlendirmesi olursa orada da tekrar sorumluluk almaya da hazırız." dedi.



Sezona Samsunspor'da başladıktan sonra görevinden ayrılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu da 15 yılda İzmir'de antrenörlük yaptıktan sonra Samsunspor'un başına geçtiğini hatırlattı. Oraya gittiğinde tek başına olmadığını bildiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:



"İzmir'i iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Hatta şampiyonlukta kupa merasiminde İzmir Marşı'nı seçerek, İzmirli olarak gururumu paylaştım. Eminim ki benimle bu duyguları paylaşan birçok İzmir'de abim, kardeşim, herkes vardı. Tabii İzmir'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Mesleğimiz gereği yine Türk futboluna katacağımız çok değer var. Bununla ilgili çalışmalarım hızlı bir şekilde devam edecek."



Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil de İzmir'deki kulüplerin köklü ekipler olduğunu ancak endüstriyel futbolun gelişmesiyle camia kulüplerinin geri plana itildiğini söyledi.



İzmir'deki kulüplere ilgi olmamasının en temel sebebinin ekonomi olduğunu kaydeden Yeşil, "Bizim bir arkadaşımız geçen hafta bir şehirde inşaat ruhsatı aldı. 'Önce 5 milyon gidin kulübün kasasına para yatırın, sonra gene ruhsatınızı keseceğiz.' demişler. Bir müteahhitten beş milyon, 10 müteahhitten elli milyon alıyor, kulübün bütçesi tamamlanıyor." dedi.



Altyapıya önem verilmesi gerektiğini ifade eden Yeşil, "Küçük çocuklarımız yetişsin, spor yapsınlar. Başarı olmasın ama spor olsun." diye konuştu.



Toplantıya, TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Talat Papatya, TFF İzmir Bölge Müdürü Sevgi Koçak Özdemir, Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Göztepe İletişim Direktörü İsmail Tur, Göztepe Hukuk Müşaviri Barış Erbay, Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Bornova 1877 Kulübü Başkanı Hüseyin Ok, diğer İzmir kulüplerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.



