Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynana İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Göztepe oldu.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atınç Nukan kaydetti.
Konuk ekip Göztepe'de golü atan Atınç Nukan 90+7 ve 90+8'de gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 4 yaptı. Altay 3 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Altay, Erzurumspor'a konuk olacak. Göztepe, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atınç Nukan kaydetti.
Konuk ekip Göztepe'de golü atan Atınç Nukan 90+7 ve 90+8'de gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 4 yaptı. Altay 3 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Altay, Erzurumspor'a konuk olacak. Göztepe, Bandırmaspor'u ağırlayacak.