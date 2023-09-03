İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı 90+7'de üzdü!

Trendyol 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşılaştı. Kazanan Göztepe oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı 90+7'de üzdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2023 23:56
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynana İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

Konuk ekip Göztepe'de golü atan Atınç Nukan 90+7 ve 90+8'de gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 4 yaptı. Altay 3 puanda kaldı. 

Milli aranın ardından Altay, Erzurumspor'a konuk olacak. Göztepe, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery