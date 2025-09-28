28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-163'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-168'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-128'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

İzmir'de MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği düzenlendi

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

28 Eylül 2025 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İzmir'de MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği düzenlendi






 İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Ege Denizi'ndeki Midilli ve Sakız adalarından sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliğinden (ETİK) yapılan açıklamaya göre etkinlikte 55 yelkenli ile 400 yelkenci buluştu.

Urla, Çeşme, Foça, Yenifoça, Çandarlı ve Midilli'den hareket eden teknelerin Karaburun açıklarında toplanmasıyla başlayan organizasyonda yelkenliler, Foça'nın Orak Adası ve Foça limanı önlerinde demirledi.


Etkinlik komitesi başkanı ve Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ödül töreninde yaptı konuşmada, geçen yıl ulusal ölçekte düzenlenen şenliğin bu yıl uluslararası boyut kazandığını söyledi.

Foça'nın tarihi ve rüzgarının önemine dikkati çeken Aydın, "Biz tarihimiz ve rüzgarımızla Foça'yı tüm dünyaya açmak istiyoruz. Bu anlamda şenliğin uluslararası bir aşamaya gelmesi bizim için oldukça sevindirici. Rüzgarlar sadece yelkenleri doldurmuyor. Arkadaşlığı, sevgiyi, dostluğu da bir araya getiriyor. Biz bu şenliğin doğayla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Törende plaketlerin verilmesinin ardından sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası sahne aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
