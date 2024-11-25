İzmir'de hakeme saldıran amatör futbolcu tutuklandı

İzmir 1. Amatör Lig 7'nci Grup'ta oynanan futbol karşılaşmasında hakeme saldıran oyuncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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İzmir'de hakeme saldıran amatör futbolcu tutuklandı
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25 Kasım 2024 23:25
İzmir 1. Amatör Lig 7'nci Grup'ta oynanan futbol karşılaşmasında hakeme saldıran oyuncu tutuklandı.

Karabağlar'daki Yeşilyurt sahasında dün akşam oynanan Efelergücüspor ile Limontepe Gençlikspor karşılaşmasının 90+2 dakikasında Limontepe Gençlikspor'un attığı gol yardımcı hakemin ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi.

Efelergücüspor'ün 1 gol daha bulduğu karşılaşmada Limontepe Gençlikspor'dan Celal Çolak, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Çolak, kart görmesinin ardından maçın yardımcı hakemine saldırıda bulundu.

Bu sırada yine Limontepe Gençlikspor'da maçın 76. dakikasında kırmıza kart görerek saha dışına çıkarılan E.Ç. (17) ile Y.A. (25) hakemlere küfür etti.

Taraftarların da sahaya girmesi nedeniyle müsabaka 90+3. dakikada yarıda kaldı. Hakemler darp raporu alarak şikayette bulundu.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri 3 futbolcuyu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Celal Çolak tutuklanırken, diğer 2 futbolcu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 
 
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