Iverson'dan, Ben Simmons'a destek!: "Onun büyük hayranıyım"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, kariyerinde aldığı en büyük bir iltifatlardan birini, takım tarihinin en iyilerinden olan Allen Iverson'dan aldı.



NBC Sports Philadelphia'dan Marc Zumoff'la konuşan "The Answer", Simmons'ın omuzlarındaki beklentilerin yükünü anladığını ve Philly'de oynama baskısını ele alma biçimine saygı duyduğunu söyledi:



"Kendimi çok fazla beklentide bulunulan bir çaylak olarak düşünüyorum, beni onun büyük bir hayranı yapan şey de bu, çünkü ondan ne beklendiğini ve hangi şehirde oynadığını biliyorum. İyi de olabilir kötü de. Dünyanın en tutkulu ve en iyi taraftarları olduklarını anlamıyor olabilirsiniz, ama sizin iyi olduğunuzu görmek isteseler de, zaman zaman sert olabiliyorlar. Çünkü kazanan birini görmek istiyorlar."



Simmons, henüz erken NBA kariyerinde taraftarlardan ve uzmanlardan karışık eleştiriler almıştı. İnanılmaz saha görüşü ve atletizminden ötürü övülürken, aynı zamanda istikrarlı bir şekilde şut atamaması nedeniyle de eleştirilmişti.



"BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"



Iverson, Simmons'ın yeteneğine inandığını ve her zaman daha fazlasını başarması için onu desteklediğini belirtti:



"Ve buna dahil çok şey var. Genç bir takımın kazanmasına yardımcı olacak bir pozisyona getiriliyor ve her şey size bağlı. Sizden önce ve daha yaşlı olanlara değil, yeteneğiniz yüzünden her şey size bağlı oluyor. Tanrı'nın size verdiği yetenekle, daha büyük beklentiler oluyor ve bence kendisi bunu kaldırabilecek birisi. Kumaşının böyle olduğunu kanıtladı. Hiçbir bahane üretemezsiniz, çünkü zaten NBA seviyesinde neler yapabildiğini gördük. Ben onun büyük bir hayranıyım. Onu desteklemeyi çok seviyorum, tıpkı diğer adamlar gibi."