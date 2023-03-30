Itoudis: 'Problem 3'lüklerdi'

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Itoudis, 3 oyuncunun faul problemi yaşadığı yönünde gelen soruya, "Sadece faul problemi değil. Faul problemini konuşuyoruz ama problem 3'lüklerdi." diye cevap verdi.



Yunan başantrenör, ayrıca, "Real Madrid bugün muhteşem bir 3'lük yüzdesi tutturdu. Onları tebrik ederim" şeklinde konuştu.



Kulüp televizyonuna konuşan Itoudis, "Real Madrid bugün daha iyi olan takımdı. Özellikle parametre atışlarına çözüm bulamadık. O atışları yüzde 70'lerdeydi. Savunma olarak da bizim psikolojimize karşı oynadılar. Biz yeterince iyi değildik. İlk yarı mücadele ettik, hücumda da çok iyiydik, iyi atışlarımız da oldu ama üçüncü çeyreğe kötü başladık ve bu şekilde devam etti. Onları galibiyete gidecek şekilde itmiş olduk." dedi.





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