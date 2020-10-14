Itoudis: "Fenerbahçe çok, çok iyi oynadı"

CSKA Moskova koçu Dimitris Itoudis, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Itoudis: 'Fenerbahçe çok, çok iyi oynadı'
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14 Ekim 2020 22:58
CSKA Moskova koçu Dimitris Itoudis, Fenerbahçe Beko'yu uzatmalar sonunda mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karakter koyarak kazandıklarını söyleyen başantrenör, "İnatçı olmak, inanmaya devam etmek, o şutları sokmak... Zor bir karakter maçıydı. Fenerbahçe de çok çok iyi oynadı, çok yakın bir maçtı. Belki topu çok kaybettik ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularım da çok iyi karakter gösterdik. Çok şeyi analiz edebiliriz ama bu maçlar karakter maçıdır. Fenerbahçe'yi de ayrıca tebrik etmek isterim." dedi.



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