İtalya'ya giden Ronaldo, maliyeden kaçamadı!

14.7 MİLYON EUROLUK VERGİ ÖDEMESİ YAPACAK!

İtalyan devitransfer olan, eski kulübübulunduğuvergi dairesiyle sorunlar yaşadı.yıldızın,transfer olması vergi probleminden kurtulmasını sağlamadı.İspanya Maliye Bakanlığı'nın temsilcisi Jose Maria Molinedo, Ronaldo'nun İtalya'ya taşınmasının hiçbir şeyi değiştirmediğini ve yıldız oyuncunun hala vergilerini ve cezalarını ödemesi gerektiğini bildirdi. Bu açıklamaların ardından, Ronaldo'nun hala İspanyol vergi departmanı tarafından tutuklanabileceği belirtildi.Ronaldo'nun İspanya'da vergi sorunu geçtiğimiz ay, Portekizli yıldızın 150 milyon euroluk bir geliri vergi nedeniyle gizlediğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Bu para için ödemesi gereken 14.7 milyon Euro vergiyi ödemeyen Cristiano Ronaldo mali olarak hala inceleme altında.