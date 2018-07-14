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İtalya'ya giden Ronaldo, maliyeden kaçamadı!

İtalyan devi Juventus'a transfer lan Cristiano Ronaldo için İspanya Maliye Bakanlığı'nın temsilcisi Jose Maria Molinedo'dan açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalya'ya giden Ronaldo, maliyeden kaçamadı!
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14 Temmuz 2018 18:09
İtalyan devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, eski kulübü Real Madrid'in bulunduğu İspanya'da vergi dairesiyle sorunlar yaşadı. Portekizli yıldızın, İtalya'ya transfer olması vergi probleminden kurtulmasını sağlamadı.

İspanya Maliye Bakanlığı'nın temsilcisi Jose Maria Molinedo, Ronaldo'nun İtalya'ya taşınmasının hiçbir şeyi değiştirmediğini ve yıldız oyuncunun hala vergilerini ve cezalarını ödemesi gerektiğini bildirdi. Bu açıklamaların ardından, Ronaldo'nun hala İspanyol vergi departmanı tarafından tutuklanabileceği belirtildi.

14.7 MİLYON EUROLUK VERGİ ÖDEMESİ YAPACAK!

Ronaldo'nun İspanya'da vergi sorunu geçtiğimiz ay, Portekizli yıldızın 150 milyon euroluk bir geliri vergi nedeniyle gizlediğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı. Bu para için ödemesi gereken 14.7 milyon Euro vergiyi ödemeyen Cristiano Ronaldo mali olarak hala inceleme altında.

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