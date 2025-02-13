İtalyanlar, Halil Umut Meler'e ateş püskürdü

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge evinde Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 2-1 mağlup etti.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti.
Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.
HALİL UMUT MELER'E BÜYÜK İTİRAZ!
Atalantalı oyuncular Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren Meler, itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi.
Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve oyuncuların hakem ekibine olan tepkisi devam etti.
Sinirlerine hakim olamayan İtalyan teknik adam, üzerindeki kıyafeti çıkartarak maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.
Maçın son düdüğüyle birlikte Atalantalı oyuncular, Meler'e olan tepkilerini devam ettirdi.
GASPERINI: "FUTBOL BU DEĞİL"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Futbol, artık futbol olmaktan farklı bir yere doğru gidiyor. Futbolcular aldıkları her temasta, hakemi kandırabilmek için bağırıp kendilerini yere atıyorlar. Futbol bu değil. Artık bu oyunun kurallarını anlayamıyorum. Herhalde oyuncularımın temas etmemek için penguenler gibi koşmaları gerekecek. Futbol, kimin yönettiğini bilmediğim ve bildiğimiz futbol olmayan bir yöne doğru gidiyor. Futbolcular, hak yemek için kendilerini yerden yere atıyorlar. Bunun adı futbol değil." ifadelerini kullandı.
Atalanta'nın yıldızlarından Charles De Ketelaere ise "Hakem Halil Umut Meler çok kibirli davrandı. 100 kişiye sorsanız, hiçbiri bunun penaltı olduğunu söylemezdi." dedi.
İTALYAN BASININDAN BÜYÜK TEPKİ
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanıldı.
Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan İtalyanlar, FIFA kokartlı hakemin Suudi Arabistan'da yönettiği maç sonrası da eleştiri oklarının hedefine oturduğunu belirtti.
Haberde Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltı için, "Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdı" denildi.
Eurosport İtalya'da Meler'i sert eleştirdi. "Jan Breydel Stadyumu'nda son üç dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" ifadelerinin yer aldığı haberin detaylarında şöyle denildi:
"Biz bunu vatanseverlikten veya Gasperini'nin son yıllarda gösterdiği muhteşem oyuna duyduğumuz minnetten dolayı yazmıyoruz. Bunu entelektüel dürüstlük adına, spora ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı yazıyoruz. Hakem Halil Umut Meler'in Hien ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz, asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda. Zira bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil, aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj."
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan maçı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçın ilk golünü ev sahibi Club Brugge adına 15. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Atalanta'nın beraberlik golünü ise 41. dakikada Mario Pasalic kaydetti.
Daha sonra 90+5'te Club Brugge'ün kazandığı penaltıda topun başına geçen Gustaf Nilsson, topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.
HALİL UMUT MELER'E BÜYÜK İTİRAZ!
Atalantalı oyuncular Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Isak Hien ile Gustaf Nilsson arasındaki pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren Meler, itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi.
Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve oyuncuların hakem ekibine olan tepkisi devam etti.
Sinirlerine hakim olamayan İtalyan teknik adam, üzerindeki kıyafeti çıkartarak maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.
Maçın son düdüğüyle birlikte Atalantalı oyuncular, Meler'e olan tepkilerini devam ettirdi.
GASPERINI: "FUTBOL BU DEĞİL"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, "Futbol, artık futbol olmaktan farklı bir yere doğru gidiyor. Futbolcular aldıkları her temasta, hakemi kandırabilmek için bağırıp kendilerini yere atıyorlar. Futbol bu değil. Artık bu oyunun kurallarını anlayamıyorum. Herhalde oyuncularımın temas etmemek için penguenler gibi koşmaları gerekecek. Futbol, kimin yönettiğini bilmediğim ve bildiğimiz futbol olmayan bir yöne doğru gidiyor. Futbolcular, hak yemek için kendilerini yerden yere atıyorlar. Bunun adı futbol değil." ifadelerini kullandı.
Atalanta'nın yıldızlarından Charles De Ketelaere ise "Hakem Halil Umut Meler çok kibirli davrandı. 100 kişiye sorsanız, hiçbiri bunun penaltı olduğunu söylemezdi." dedi.
İTALYAN BASININDAN BÜYÜK TEPKİ
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanıldı.
Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan İtalyanlar, FIFA kokartlı hakemin Suudi Arabistan'da yönettiği maç sonrası da eleştiri oklarının hedefine oturduğunu belirtti.
Haberde Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltı için, "Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdı" denildi.
Eurosport İtalya'da Meler'i sert eleştirdi. "Jan Breydel Stadyumu'nda son üç dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" ifadelerinin yer aldığı haberin detaylarında şöyle denildi:
"Biz bunu vatanseverlikten veya Gasperini'nin son yıllarda gösterdiği muhteşem oyuna duyduğumuz minnetten dolayı yazmıyoruz. Bunu entelektüel dürüstlük adına, spora ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı yazıyoruz. Hakem Halil Umut Meler'in Hien ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz, asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda. Zira bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil, aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj."
Atalantalı oyuncular, Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltıya yoğun itirazlarda bulundu.pic.twitter.com/bTYyC4YVmt
— Sporxtv (@sporxtv) February 12, 2025
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