İtalya set vermeden finalde

İtalya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İtalya set vermeden finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2022 00:32
FIVB 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya, Slovenya'yı 3-0 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen turnuvada, İtalya setleri, 25-21, 25-22, 25-21 alarak finale çıktı.

Günün diğer yarı final karşılaşmasında ise Polonya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale adını yazdırmıştı.

Finalde, pazartesi günü İtalya ile Polonya karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ