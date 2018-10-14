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İtalya, Polonya'da son nefeste güldü!

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya deplasmanda Polonya'yı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
İtalya, Polonya'da son nefeste güldü!
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14 Ekim 2018 23:43
UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 90. dakikasında sahneye Cristiano Biraghi çıktı ve İtalya öne geçti. Kalan kısa zamanda gol olmadı ve İtalya deplasmanda Polonya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte İtalya puanını 4'e yükseltti. Polonya ise 1 puanda kaldı.



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