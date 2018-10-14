UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile İtalya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin 90. dakikasında sahneye Cristiano Biraghi çıktı ve İtalya öne geçti. Kalan kısa zamanda gol olmadı ve İtalya deplasmanda Polonya'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte İtalya puanını 4'e yükseltti. Polonya ise 1 puanda kaldı.
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Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin 90. dakikasında sahneye Cristiano Biraghi çıktı ve İtalya öne geçti. Kalan kısa zamanda gol olmadı ve İtalya deplasmanda Polonya'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte İtalya puanını 4'e yükseltti. Polonya ise 1 puanda kaldı.
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