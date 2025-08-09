Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Milli oyuncu için İtalya Serie A ekibinin sürpriz takımı harekete geçti.
Bologna, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor. İtalyanlar, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yıllık ücretinin yarısını karşılamaya hazır. Fenerbahçe ile Bologna arasında görüşmeler sürüyor.
Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında Sarı-lacivertlilere transfer olan kanat oyuncusunun, 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.
Bologna, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor. İtalyanlar, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yıllık ücretinin yarısını karşılamaya hazır. Fenerbahçe ile Bologna arasında görüşmeler sürüyor.
Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında Sarı-lacivertlilere transfer olan kanat oyuncusunun, 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.