İtalya'da ortalığı karıştıran iddialar! Muriqi ve Raiola

İtalya futbolunun ünlü menajerlerinden Vincenzo Morabito, Rai 3 yayınında Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi ve bir diğer ünlü menajer Mino Raiola ile ilgili iddialarda bulundu. Daha sonra iddianın tarafları Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ve Mino Raiola bu iddialara cevap verdi."Sözleşmeler kulüpler dışında sadece İtalya Futbol Federasyonu'na gönderilir ama faturalar gönderilmez." diyerek sözlerine başlayan Morabito, Mino Raiola'nın Malta'da paravan olarak kullandığı bir kulübü olduğunu iddia ederek, "Sadece kulüplerin bildiği bir kulüp. Eğer faturalarını zamanında ödüyorsa kimse bu kulübü araştırmaz. Doğal olarak finans müfettişleri ve savcılar da işin içerisine dahil olmaz. Sonsuza kadar böyle devam eder." ifadelerini kullandı.Vedat Muriqi transferine de değinen Morabito, "Igli Tare'nin Arnavutluk'un İstanbul Konsolosu olan bir kardeşi var [Genti Tare] ve kesinlikle 'eşek' bir futbolcu için 18 milyon euro ödediler. Simone Inzaghi (Lazio'nun eski teknik direktörü) ile bir gün konuştum, bana 'Muriqi'yi ne zaman sahada görsem saçımı başımı yoluyorum. Stefan Radu, Muriqi'yi parmak arası terlikle bile savunabileceğini söyledi. Çok kötü bir oyuncu' dedi." ifadelerini kullandı.İtalyan menajer, "Muriqi için 18 milyon euro! Bir de üstüne 5 tane menajere komisyon paraları! Yani, 18 milyon euro Lazio için çok büyük para ve korkunç bir transfer hatası." sözleriyle konuşmasını noktaladı.Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, programdan sonra yaptığı açıklamada, "Tüm bu iddialar tamamen kaynaksız ve dayanaksızdır. Avukatlarım, bu iddialarla ilgili yasal süreci başlatmışlardır." ifadelerini kullandı.Mino Raiola ile kızgın bir şekilde, "Devlet televizyonu olan RAI'de, halkın paraları kullanılarak böyle yalan yanlış haberler üretilmesi utanç verici. RAI, ciddi gazetecilik yapmakla görevlidir. Malta'ya bir tane bile gazeteci gönderse bu iddiaların yalan olduğunu anlayacaktır. Bu hata affedilemez. Çünkü, itibarıma gölge düşürmeye çalıştılar. Avukatlarım, bu haber nedeniyle harekete geçti. Mahkemeye gideceğiz. Umarım kanal ve iddia sahibi geri adım atmazlar." dedi.