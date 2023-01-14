İsviçreliler yazdı: "Galatasaray'dan ayrılıyor"

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılılarda umduğu oynama sürelerini bulamadı.

, Fotoğraf; AA
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İsviçreliler yazdı: 'Galatasaray'dan ayrılıyor'
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14 Ocak 2023 15:10
Lig lideri Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından Hatayspor'u da farklı mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

İsviçreli futbolcu iki maçta da yedek kulübesinde oturdu, teknik direktör Okan Buruk beş oyuncu değişikliği yapmasına karşın kendisini tercih etmedi. Galatasaray'da lig maçlarında skor katkısı yapamayan oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise Kastamonu ve Ofspor karşısında birer kez fileleri havalandırdı.

"GALATASARAY'DA GELECEĞİ YOK"

İsviçre'nin Blick gazetesi, Haris Seferovic'in Galatasaray'dan ayrılacağından bahsetti. Deneyimli futbolcunun sıklıkla yedek oturduğu belirtilen haberde, "Seferovic'in Galatasaray'da bir geleceği yok gibi görünüyor. İşaretler ayrılacağını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Seferovic için Galatasaray Kulübü, Benfica'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödedi. 2022-2023 sezonu için geçerli geçici transferde şarta bağlı satın alma opsiyonu da işletildi, bu opsiyonun bedeli 2.5 milyon euro olarak belirlendi. Futbolcu ise sezonluk 2.3 milyon euroluk ücret alıyor. 

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