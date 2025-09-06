Dünya Kupası Elemeleri B grubu ilk hafta maçında Slovenya, İsveç'i ağırladı.



Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Mücadelenin 18. dakikasında Anthony Elanga, İsveç'i 1-0 öne geçirdi. Slovenya, 46. dakikada Sandi Lovric'in golüyle eşitliği sağladı. 73. dakikada Yasin Ayari İsveç'i bir kez daha öne geçirdi. Ancak 90. dakikada Zan Vipotnik'in kaydettiği golle Slovenya skora denge getirdi.



Bu sonucun ardından Slovenya ve İsveç gruba 1'er puan alarak başladı.



İsveç, grubun bir diğer maçında Kosova deplasmanına gidecek. Slovenya ise İsviçre'ye konuk olacak.