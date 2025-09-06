05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

İsveç, iki kere öne geçtiği maçta bir puan aldı!

Dünya Kupası Elemeleri B grubu ilk hafta maçında Slovenya, sahasında İsveç ile 2-2 berabere kaldı.

06 Eylül 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İsveç, iki kere öne geçtiği maçta bir puan aldı!
Dünya Kupası Elemeleri B grubu ilk hafta maçında Slovenya, İsveç'i ağırladı.

Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 18. dakikasında Anthony Elanga, İsveç'i 1-0 öne geçirdi. Slovenya, 46. dakikada Sandi Lovric'in golüyle eşitliği sağladı. 73. dakikada Yasin Ayari İsveç'i bir kez daha öne geçirdi. Ancak 90. dakikada Zan Vipotnik'in kaydettiği golle Slovenya skora denge getirdi.

Bu sonucun ardından Slovenya ve İsveç gruba 1'er puan alarak başladı.

İsveç, grubun bir diğer maçında Kosova deplasmanına gidecek. Slovenya ise İsviçre'ye konuk olacak.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
