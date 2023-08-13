İstenmeyen adamdı, kahraman oldu: Denswil

Trabzonspor'da, sezon hazırlıkları başlamadan gönderilmesi planlanan isimler arasında Stefano Denswil, Antalyaspor maçında attığı golle Karadeniz ekibine galibiyeti getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstenmeyen adamdı, kahraman oldu: Denswil
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2023 12:26
Maaş bütçesini düşürmek isteyen Trabzonspor'da, sezon hazırlıkları başlamadan gönderilmesi planlanan isimler arasında Stefano Denswil de yer alıyordu. İmza parasıyla birlikte senelik ücreti 2.2 milyon Euro olan Hollandalı stoper için beklenen teklifler gelmeyince, Denswil takımda kalmıştı.

Slovenya kampında teknik direktör Nenad Bjelica'nın sık sık özel görüşmeler yaptığı Denswil, Antalyaspor maçında attığı golle Fırtına'ya galibiyeti getirdi. Golün yanı sıra savunma performansıyla alkış toplayan tecrübeli futbolcu, adeta kahraman oldu.

Yönetimin kısa süre önce yıllık ücretinde bir miktar indirim yapmasını istediği Denswil'in bu konuda vereceği cevap merak konusu. 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery