İşte Yunus Akgün'ün bonservis bedeli

Galatasaray, Yunus Akgün'ün bonservis bedelini belirledi.
İtalya'dan Rudy Galetti'nin haberine göre, 23 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan şu ana kadar Leicester City ve Nantes'in ilgi gösterdiği belirtildi.
Yunus'un bu yaz Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bulunduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılı takımın, altyapıdan yetişen genç oyuncusu için bonservis bedeli olarak 8 milyon euro belirlediği ifade edildi.
NANTES DOSYAYI KAPATTI!
Öte yandan Fransız medyası, geçtiğimiz günlerde Nantes'ın milli futbolcuya olan ilgisini doğrulamıştı. Ancak Galatasaray'ın bonservis beklentisi nedeniyle Nantes'ın Yunus Akgün dosyasını kapattığı öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
İtalya'dan Rudy Galetti'nin haberine göre, 23 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan şu ana kadar Leicester City ve Nantes'in ilgi gösterdiği belirtildi.
Yunus'un bu yaz Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bulunduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılı takımın, altyapıdan yetişen genç oyuncusu için bonservis bedeli olarak 8 milyon euro belirlediği ifade edildi.
NANTES DOSYAYI KAPATTI!
Öte yandan Fransız medyası, geçtiğimiz günlerde Nantes'ın milli futbolcuya olan ilgisini doğrulamıştı. Ancak Galatasaray'ın bonservis beklentisi nedeniyle Nantes'ın Yunus Akgün dosyasını kapattığı öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.