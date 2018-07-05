JACK WILSHERE'NİN ÇOCUKKEN WEST HAM FORMASIYLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF

West Ham United Menajeri Mauricio Pellegrini iletransfer gündemindeki 1 numaralı isim olanarasında geçen transfer görüşmesinin sonuçları İngiliz basınına yansıdı.Birçok medya kuruluşunda yer alan habere göre;Wilshere'nin ayrıca, sürekli 11 garantisi istediği ve Pellegrini'nin ise bunu garanti etmediği bilgisi verildi.Öte yandan, 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun Doğu Londra'da güçlü aile bağlarının olduğu ve bu nedenle West Ham United ile görüştüğü ifade edildi.