West Ham United Menajeri Mauricio Pellegrini ile Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 1 numaralı isim olan Jack Wilshere arasında geçen transfer görüşmesinin sonuçları İngiliz basınına yansıdı.
Birçok medya kuruluşunda yer alan habere göre; Pellegrini, geçen sezon 4.7 milyon Euro brüt ücret kazanan Wilshere'ye, 4.25 milyon Euro brüt ücret önerdi. Vergi yasalarına göre %45 gelir vergisi ödeyecek olan Wilshere'nin elinde net olarak 2.33 milyon euro kalacak.
West Ham United'ın net 2.33 milyon Euro'luk maaş teklifine karşılık, Fenerbahçe'nin net 4 milyon Euro önerdiğine vurgu yapıldı.
Wilshere'nin ayrıca, sürekli 11 garantisi istediği ve Pellegrini'nin ise bunu garanti etmediği bilgisi verildi.
Öte yandan, 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun Doğu Londra'da güçlü aile bağlarının olduğu ve bu nedenle West Ham United ile görüştüğü ifade edildi.
JACK WILSHERE'NİN ÇOCUKKEN WEST HAM FORMASIYLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF
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Birçok medya kuruluşunda yer alan habere göre; Pellegrini, geçen sezon 4.7 milyon Euro brüt ücret kazanan Wilshere'ye, 4.25 milyon Euro brüt ücret önerdi. Vergi yasalarına göre %45 gelir vergisi ödeyecek olan Wilshere'nin elinde net olarak 2.33 milyon euro kalacak.
West Ham United'ın net 2.33 milyon Euro'luk maaş teklifine karşılık, Fenerbahçe'nin net 4 milyon Euro önerdiğine vurgu yapıldı.
Wilshere'nin ayrıca, sürekli 11 garantisi istediği ve Pellegrini'nin ise bunu garanti etmediği bilgisi verildi.
Öte yandan, 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun Doğu Londra'da güçlü aile bağlarının olduğu ve bu nedenle West Ham United ile görüştüğü ifade edildi.
JACK WILSHERE'NİN ÇOCUKKEN WEST HAM FORMASIYLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAF
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın