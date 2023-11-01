İşte Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları:



Günün ilk karşılaşmasında sürpriz bir sonuç yaşandı ve İstanbulspor uzatmalara giden karşılaşmada Kepezspor'a sahasında 3-2 mağlup oldu ve kupaya 3. turda veda etti.



Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor ise sürprize izin vermedi ve sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945'i 5-0 mağlup etti.



Sahasında Aliağa FAŞ'ı konuk eden Altay'da maçı 2-1 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı.



Arnavutköy Belediyespor'da kendi evinde konuk ettiği Gölcükspor'u 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.



Bandırmaspor, Alanya Kastel'i 3-1 mağlup etti ve adını 4. tura yazdırmayı başardı.



Düzcespor da sahasında ağırladığı Kuşadasıspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



Etimesgut Belediyespor da evinde konuk ettiği Bigaspor'u 1-0 yendi ve bir üst tura çıkmaya hak kazandı.



Günün ikinci deplasman galibiyetinde Tokat Belediyespor deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti ve 4. tura yükseldi.



İki TFF 2. Lig takımının karşılaşmasında Belediye Derincespor deplasmanda İnegölspor'u 2-1 mağlup etti ve adını üst tura yazdırmayı başardı.



Isparta 32 evinde ağırladığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.



Günün en farklı deplasman galibiyetinde Bornova 1877 deplasmanda konuk olduğu Karacabey Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükselmeyi başardı.



Kırşehir FSK sahasında konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 3-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.



Yılmaz Vural'ın başına geçtiği Menemen FK evinde konuk etiiği Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Günün en farklı galibiyetinde Somaspor sahasında konuk ettiği Talasgücü Belediyespor'u 6-0 yenmeyi başardı ve adını 4. tura yazdırdı.



Çankaya FK deplasmanda konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.



Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Orduspor 1967'yi 5-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



