İşte Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur karşılaşmaları devam ediyor. İşte tur atlayan takımlar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar
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01 Kasım 2023 16:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları:

Günün ilk karşılaşmasında sürpriz bir sonuç yaşandı ve İstanbulspor uzatmalara giden karşılaşmada Kepezspor'a sahasında 3-2 mağlup oldu ve kupaya 3. turda veda etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor ise sürprize izin vermedi ve sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945'i 5-0 mağlup etti.

Sahasında Aliağa FAŞ'ı konuk eden Altay'da maçı 2-1 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı.

Arnavutköy Belediyespor'da kendi evinde konuk ettiği Gölcükspor'u 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Bandırmaspor, Alanya Kastel'i 3-1 mağlup etti ve adını 4. tura yazdırmayı başardı.

Düzcespor da sahasında ağırladığı Kuşadasıspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Etimesgut Belediyespor da evinde konuk ettiği Bigaspor'u 1-0 yendi ve bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Günün ikinci deplasman galibiyetinde Tokat Belediyespor deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti ve 4. tura yükseldi.

İki TFF 2. Lig takımının karşılaşmasında Belediye Derincespor deplasmanda İnegölspor'u 2-1 mağlup etti ve adını üst tura yazdırmayı başardı.

Isparta 32 evinde ağırladığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Günün en farklı deplasman galibiyetinde Bornova 1877 deplasmanda konuk olduğu Karacabey Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükselmeyi başardı.

Kırşehir FSK sahasında konuk ettiği 23 Elazığ FK'yı 3-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Yılmaz Vural'ın başına geçtiği Menemen FK evinde konuk etiiği Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Günün en farklı galibiyetinde Somaspor sahasında konuk ettiği Talasgücü Belediyespor'u 6-0 yenmeyi başardı ve adını 4. tura yazdırdı.

Çankaya FK deplasmanda konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Orduspor 1967'yi 5-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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