Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nın, 18 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacağı bildirildi.



TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, 56. kez düzenlenecek kupada Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'nin 18 Kasım'da Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya geleceği belirtildi.



Açıklamada, UBK İnşaat'ın sponsorluğunda gerçekleşecek karşılaşma için görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, şunları belirtti:



"56. TSYD Kupası'nı Cumhuriyetimizin 100. yılında oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sezon başı ve ekim ayında Eryaman Stadı'nın zemininin uygun olamamasından dolayı bu karşılaşmayı oynayamamıştık. MKE Ankaragücü, sadece Ankara'ya değil Türk futboluna 113 yıldır büyük hizmetlerde bulunuyor. Ankara futbolu için de özel bir müsabaka olan bu maçta Gençlerbirliği'yle geleneksel olarak bir kez daha karşı karşıya geleceğiz. Milli arada bizim için de iyi bir hazırlık maçı olacak."



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ise köklü bir organizasyon olan TSYD Ankara Kupası'nda yer alacaklarından dolayı mutlu olduklarını aktararak, "Gençlerbirliği olarak Cumhuriyetimizin ve kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında bu anlamlı kupa maçına çıkmanın heyecanını yaşayacağız. Ankara'nın en önemli iki takımı karşı karşıya gelecek. Bu değerli karşılaşmanın seyir keyfi yüksek şekilde fair play'in en güzel örneklerini sergileyerek oynanacağına yürekten inanıyor, 18 Kasım Cumartesi günü bütün başkentli futbolseverleri Eryaman Stadı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan da Türkiye'nin en uzun soluklu turnuvasını başkentin iki köklü kulübü arasında oynatmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.



