İşte Trendyol 1. Lig'de puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 15 10 2 3 24 15 9 32 2.TEKSÜT BANDIRMASPOR 15 9 4 2 22 12 10 31 3.ERZURUMSPOR FK 15 9 1 5 20 11 9 28 4.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 15 8 3 4 30 15 15 27 5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 15 6 6 3 21 16 5 24 6.MKE ANKARAGÜCÜ 15 7 2 6 22 16 6 23 7.AHLATCI ÇORUM FK 15 6 5 4 17 15 2 23 8.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 15 6 4 5 24 22 2 22 9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 15 6 4 5 18 16 2 22 10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 15 6 4 5 19 18 1 22 11.GENÇLERBİRLİĞİ 15 6 4 5 15 15 0 22 12.BOLUSPOR 15 6 3 6 19 16 3 21 13.AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 5 6 4 16 16 0 21 14.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 15 6 2 7 23 18 5 20 15.ESENLER EROKSPOR 15 5 3 7 21 20 1 18 16.ŞANLIURFASPOR 15 5 3 7 22 24 -2 18 17.MANİSA FK 15 5 2 8 18 20 -2 17 18.SAKARYASPOR 15 4 5 6 18 23 -5 17 19.ADANASPOR 15 1 5 9 11 32 -21 8 20.YENİ MALATYASPOR 15 0 0 15 7 47 -40 -21

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, iki karşılaşmayla sona erdi.Ligde bugün oynanan maçlarda Central Hospital Ümraniyespor konuk olduğu Esenler Erokspor'u 1-0 yendi, Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor ise 31 puanla ikinci sırayı aldı.Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:Erzurumspor-Adanaspor: 1-0Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: 1-3Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 0-1Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-1Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1Boluspor-MKE Ankaragücü: 2-3Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: 3-0Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1Ligde 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Not: Yeni Malatyaspor 21 puan silme cezası almıştır.Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:13 Aralık Cuma:20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)