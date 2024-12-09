İşte Trendyol 1. Lig'de puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, iki karşılaşmayla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Central Hospital Ümraniyespor konuk olduğu Esenler Erokspor'u 1-0 yendi, Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor ise 31 puanla ikinci sırayı aldı.
Sonuçlar:
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Erzurumspor-Adanaspor: 1-0
Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: 1-3
Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
Boluspor-MKE Ankaragücü: 2-3
Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: 3-0
Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1
Puan durumu:
Ligde 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Yeni Malatyaspor 21 puan silme cezası almıştır.
16. hafta
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
14 Aralık Cumartesi:
13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)
15 Aralık Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Ligde bugün oynanan maçlarda Central Hospital Ümraniyespor konuk olduğu Esenler Erokspor'u 1-0 yendi, Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor, puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor ise 31 puanla ikinci sırayı aldı.
Sonuçlar:
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Erzurumspor-Adanaspor: 1-0
Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: 1-3
Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
Boluspor-MKE Ankaragücü: 2-3
Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: 3-0
Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 2-1
Puan durumu:
Ligde 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|15
|10
|2
|3
|24
|15
|9
|32
|2.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|15
|9
|4
|2
|22
|12
|10
|31
|3.ERZURUMSPOR FK
|15
|9
|1
|5
|20
|11
|9
|28
|4.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|8
|3
|4
|30
|15
|15
|27
|5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|6
|6
|3
|21
|16
|5
|24
|6.MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|7
|2
|6
|22
|16
|6
|23
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|15
|6
|5
|4
|17
|15
|2
|23
|8.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|15
|6
|4
|5
|24
|22
|2
|22
|9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|15
|6
|4
|5
|18
|16
|2
|22
|10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|15
|6
|4
|5
|19
|18
|1
|22
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|6
|4
|5
|15
|15
|0
|22
|12.BOLUSPOR
|15
|6
|3
|6
|19
|16
|3
|21
|13.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|5
|6
|4
|16
|16
|0
|21
|14.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|15
|6
|2
|7
|23
|18
|5
|20
|15.ESENLER EROKSPOR
|15
|5
|3
|7
|21
|20
|1
|18
|16.ŞANLIURFASPOR
|15
|5
|3
|7
|22
|24
|-2
|18
|17.MANİSA FK
|15
|5
|2
|8
|18
|20
|-2
|17
|18.SAKARYASPOR
|15
|4
|5
|6
|18
|23
|-5
|17
|19.ADANASPOR
|15
|1
|5
|9
|11
|32
|-21
|8
|20.YENİ MALATYASPOR
|15
|0
|0
|15
|7
|47
|-40
|-21
16. hafta
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
14 Aralık Cumartesi:
13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (11 Nisan)
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)
15 Aralık Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Yıldız Entegre Kocaeli)