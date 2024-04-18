İşte Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig 31. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
19 Nisan Cuma (Yarın):
20.00 Altay-Manisa FK: Feridun Daldaş
20 Nisan Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor: Yiğit Arslan
16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe: Süleyman Bahadır
19.00 Eyüpspor-Boluspor: Raşit Yorgancılar
21 Nisan Pazar:
13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Uğurlu
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
19 Nisan Cuma (Yarın):
20.00 Altay-Manisa FK: Feridun Daldaş
20 Nisan Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor: Yiğit Arslan
16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe: Süleyman Bahadır
19.00 Eyüpspor-Boluspor: Raşit Yorgancılar
21 Nisan Pazar:
13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Uğurlu
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU