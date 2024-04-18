İşte Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri
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18 Nisan 2024 15:24
Trendyol 1. Lig 31. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

19 Nisan Cuma (Yarın):

20.00 Altay-Manisa FK: Feridun Daldaş

20 Nisan Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor: Yiğit Arslan

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe: Süleyman Bahadır

19.00 Eyüpspor-Boluspor: Raşit Yorgancılar

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Uğurlu

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu

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