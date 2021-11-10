İşte Tottenham'da Conte kuralları!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da yeni teknik direktör Antonio Conte, takım içerisinde bazı kurallar koydu.



İngiliz basınına göre; gerçekleştirilen bir antrenmandan sonra bazı oyunculara aşırı kilolu olduklarını söyleyen Conte, ilk değişikliği takım yemeklerine getirdi.



Tecrübeli teknik adamın, ağır yiyecekleri ve sandviçleri menüden çıkardığı ayrıca ketçap - mayonezi de yasakladığı aktarıldı.



Conte'nin bundan böyle futbolculara daha az meyve suyu verileceğini, yemeklere daha az sıvı yağ ve tereyağı ekleneceğini, daha fazla meyve tüketmeleri gerektiğini ifade ettiği bildirildi.





İLGİLİ VİDEO