İşte Tottenham'da Conte kuralları!

Tottenham'ın yeni Teknik Direktörü Antonio Conte, takımdaki bazı oyuncuların kilolu olduğunu öne sürerek takıma bir takım yenilikler getirdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte Tottenham'da Conte kuralları!
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10 Kasım 2021 17:34
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da yeni teknik direktör Antonio Conte, takım içerisinde bazı kurallar koydu.

İngiliz basınına göre; gerçekleştirilen bir antrenmandan sonra bazı oyunculara aşırı kilolu olduklarını söyleyen Conte, ilk değişikliği takım yemeklerine getirdi.

Tecrübeli teknik adamın, ağır yiyecekleri ve sandviçleri menüden çıkardığı ayrıca ketçap - mayonezi de yasakladığı aktarıldı.

Conte'nin bundan böyle futbolculara daha az meyve suyu verileceğini, yemeklere daha az sıvı yağ ve tereyağı ekleneceğini, daha fazla meyve tüketmeleri gerektiğini ifade ettiği bildirildi.


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