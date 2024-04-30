İşte Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'in 34. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

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İşte Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları!
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30 Nisan 2024 20:03
Son güncelleme 30 Nisan 2024 20:20
TFF, Süper Lig'in 34. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Al-Musrati'nin kırmızı kartı

VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."

Volkan Bayarslan: "Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."

İşte haftanın VAR kayıtları;

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