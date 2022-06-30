İşte Pasquale Sensibile'nin yeni durağı!

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Pasquale Sensibile İtalya'ya geri dönüyor.



İtalyan basınına göre, deneyimli futbol adamı, Serie B ekibi Parma'da teknik koordinatörlük görevine getirilecek.



Galatasaray'da Burak Elmas döneminde göreve gelmiş ancak Dursun Özbek'in başkan seçilmesi sonrası görevine son verilmişti.



Öte yandan sarı kırmızılılarda 17 Şubat'ta göreve gelen ve sadece 123 gün çalışan Sensibile'ye yaklaşık olarak 12 milyon lira ödeneceği belirtilmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ