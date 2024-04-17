İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı!

Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Kenan Yıldız, yeni kontratıyla İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı!
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17 Nisan 2024 13:46
Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Kenan Yıldız'ın yıllık ücreti de ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatacak.

1 MİLYON EURO VE BONUSLAR

18 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte genç futbolcuya 10 numaralı formayı vermesi bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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