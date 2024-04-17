Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Kenan Yıldız'ın yıllık ücreti de ortaya çıktı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatacak.



1 MİLYON EURO VE BONUSLAR



18 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro ve bonuslar kazanacak.



Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte genç futbolcuya 10 numaralı formayı vermesi bekleniyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.





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