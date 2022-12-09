İşte güzel zeminin futbola etkisi; 24Erzincanspor

Erzincan'da görev yapan 57 yaşındaki Hikmet Polat, kentte 32 yıldır sahaların çimlerini maçlara hazırlıyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polat, futbolcuların iyi zeminde oynaması için uzun yıllardır mesai harcıyor.Kentteki yeşil sahaların zeminini onarıp bakımını yapan Polat, artık yenilenen 12 bin 981 seyirci kapasiteli Erzincan 13 Şubat Stadyumu'nda çalışıyor.TFF 2. Lig'de mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'un oynadığı statta düzenli şekilde çimlerin biçilmesi, sulanması, gübrelenmesi ve ilaçlanması gibi çalışmalar yürüten Polat, şehir takımının başarılara ulaşmasında da önemli paya sahip.Hikmet Polat, AA muhabirine, saha bakımının tecrübe ve özen gerektirdiğini söyledi.Sahaların günlük bakımlarının bulunduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:Polat, zeminin takımların oyununu da etkilediğini belirterek,diye konuştu.Gelişen teknoloji ile birlikte yeni sahalardaki bakımın eski sahalara oranla daha rahat olduğunu anlatan Polat,ifadelerini kullandı.