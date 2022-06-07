İşte Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı!

Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı!
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07 Haziran 2022 16:32
Gençlerbirliği Kulübünde, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve görev dağılımının yapıldığı aktarıldı.

Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımının şu şekilde olduğu kaydedildi:

Başkan Vekili: Arif Ölmez

Genel Sekreter: Sezgin Özkan

Sayman: Şahap Yaralı

Medya ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emine Toprak

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın

Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Soylu

İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan: Kubilay Güvenç

Altyapı ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş

Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er

Kamu ilişkileri, Projeler ve Kurumsallaşmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Esra Özel

Stadyumdan ve Seyirciden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan

Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir Hatipoğlu

Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan

Yerel Yönetimler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Abdulvahit Vardar

Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Güneş

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Talip Çankırı

Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Emre Gökdemir

Hacettepe Spor ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Karakaşoğlu

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