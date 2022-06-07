İşte Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı!

Gençlerbirliği Kulübünde, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Niyazi Akdaş'ın yönetim kurulunun görev dağılımı gerçekleşti.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdiği ve görev dağılımının yapıldığı aktarıldı.



Niyazi Akdaş başkanlığındaki yeni yönetimin görev dağılımının şu şekilde olduğu kaydedildi:



Başkan Vekili: Arif Ölmez



Genel Sekreter: Sezgin Özkan



Sayman: Şahap Yaralı



Medya ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emine Toprak



Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın



Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan: Mehmet Soylu



İstanbul Bölgesinden Sorumlu Asbaşkan: Kubilay Güvenç



Altyapı ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş



Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Eraslan Er



Kamu ilişkileri, Projeler ve Kurumsallaşmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Esra Özel



Stadyumdan ve Seyirciden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan



Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kadir Hatipoğlu



Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Karahan



Yerel Yönetimler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Abdulvahit Vardar



Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Güneş



Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Talip Çankırı



Gelir Getirici Projeler ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Emre Gökdemir



Hacettepe Spor ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Cem Karakaşoğlu





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