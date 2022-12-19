Galatasaray 'ın Mecidiyeköy'de yer alan GS LEO Residences projesi satış lansmanı Nef Stadyumu'nda gerçekleşti. Lansmana Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ve çok sayıda davetli katıldı. 134 özel dairenin satışı, Dursun Özbek, Faruk Akbal ve Erden Timur'un gongu çalmasıyla başladı. Kısa sürede dairelerin satışının büyük bölümü gerçekleşirken, kalan son 4 daireyi de Başkan Dursun Özbek aldı.Bu projenin Galatasaray için önemli olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, kulübün gelecek projeleri için önemli bir fon kaynağı olacağını ifade etti. Bu projeye destek veren herkese teşekkür eden Özbek, "Bu proje 5 sene evvel benim başlattığım bir projeydi. Otel yapılması için hazırlanan projeydi. Bugünün koşulları çerçevesinde rezidans yapılması daha çok uygun oldu. Buradan kaynaklanan fonun bir kısmı Florya'ya bir kısmı Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerimize güç verecek" diye konuştu.Bu arada Cim Bom, bu satışların ardından 50 milyon Euro civarında bir gelir elde etti. Gelen parayla birlikte yeni arsalar ve yatırımlar yapılacağı öğrenildi. Bu doğrultuda ilk etapta Kemerburgaz Tesisleri'nin bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kapalı spor salonu projesinin yanında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması konusunda da adımlar atılması bekleniyor.