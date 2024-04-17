İşte Galatasaray'a Alanya'da kazandıran ekip ruhu!

Alanya deplasmanında maç fazlası olan Fenrbahçe'nin liderliğinin gölgesinde sahaya çıkan Galatasaray, ilk yarıyı 0-0 ile kapattığında 'eyvah' sesleri de çıkmaya başladı. Ancak teknik heyet, maçın gidişatını yaptığı değişikliklerle tersine çevirirken tribünde oturan kritik bir ismin de bu hamlede payı vardı.
İlk yarı boyunca notlarını alan maç ve performans analisti Yılmaz Yüksel, düdük çaldığında Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'na 3 maddelik kısa bir rapor verdi.
İşte o başlıklar ve alınan sonuçları:
"ORTA SAHALARIN ÜZERİNE OYNAYALIM"
ÖNERİ: Orta sahalarının üzerine oynayalım, kart potansiyeli yüksek.
SONUÇ: Orta saha oyuncusu Leroy Fer, 46'da sarı, 64'te de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
"AURIER VARKEN HÜCUMDA ÇOĞALAMIYORUZ"
ÖNERİ: "Aurier varken hücumda çoğalamıyoruz, değişiklik lazım."
SONUÇ: İkinci yarıya Kaan Ayhan sağ bekte başladı, o kanattan ataklar kesildi, hücum dengesi arttı.
"KEREM YERİNE ZIYECH'I ALALIM"
ÖNERİ: Devre arasında Kerem Aktürkoğlu-Hakim Ziyech değişikliği gerekli.
SONUÇ: Ziyech, hücuma hareket getirip Alanya'yı hırpalarken attığı golle de maçın fişini çekti.
İlk yarı boyunca notlarını alan maç ve performans analisti Yılmaz Yüksel, düdük çaldığında Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'na 3 maddelik kısa bir rapor verdi.
İşte o başlıklar ve alınan sonuçları:
"ORTA SAHALARIN ÜZERİNE OYNAYALIM"
ÖNERİ: Orta sahalarının üzerine oynayalım, kart potansiyeli yüksek.
SONUÇ: Orta saha oyuncusu Leroy Fer, 46'da sarı, 64'te de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
"AURIER VARKEN HÜCUMDA ÇOĞALAMIYORUZ"
ÖNERİ: "Aurier varken hücumda çoğalamıyoruz, değişiklik lazım."
SONUÇ: İkinci yarıya Kaan Ayhan sağ bekte başladı, o kanattan ataklar kesildi, hücum dengesi arttı.
"KEREM YERİNE ZIYECH'I ALALIM"
ÖNERİ: Devre arasında Kerem Aktürkoğlu-Hakim Ziyech değişikliği gerekli.
SONUÇ: Ziyech, hücuma hareket getirip Alanya'yı hırpalarken attığı golle de maçın fişini çekti.