İşte FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda günün sonuçları

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, ikinci gün maçlarıyla devam etti.



Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci gününde, iki grupta 6 maç oynandı.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



Porto Riko-ABD: 42-106



Belçika-Güney Kore: 84-61



Çin-Bosna Hersek: 98-51



B Grubu:



Sırbistan-Japonya: 69-64



Fransa-Kanada: 45-59



Mali-Avustralya: 58-118





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