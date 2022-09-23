İşte FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda günün sonuçları

FIBA Kadınlar Dünya Kupası oynanan 6 maçla devam etti. İşte alınan sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İşte FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda günün sonuçları
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23 Eylül 2022 22:10
Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci gününde, iki grupta 6 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Porto Riko-ABD: 42-106

Belçika-Güney Kore: 84-61

Çin-Bosna Hersek: 98-51

B Grubu:

Sırbistan-Japonya: 69-64

Fransa-Kanada: 45-59

Mali-Avustralya: 58-118

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