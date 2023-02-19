İşte Fernando Muslera'nın dönüş maçı!

5 Şubat'ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Galatasaray'ın deneyimli eldiveninin sahada olacağı lig maçı belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İşte Fernando Muslera'nın dönüş maçı!
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19 Şubat 2023 09:19
Ligdeki son maçını Trabzonspor ile oynayan ve sakatlanarak oyun dışında kalan Fernando Muslera, bu süreçte koltuk değnekleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Uruguaylı file bekçisi, ligdeki ilk maçları olan 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına hazır olmak istiyor.

ANTALYA KAMPINDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

5 Şubat'taki karşılaşmada sakatlanan ve yoğun tedavi programı uygulanan tecrübeli file bekçisi, takımın izin yaptığı dönemde de tesislerde tedavi oluyor. Henüz koltuk değneklerini atmayan Muslera'nın, yarın başlayacak Antalya kampında normal çalışmalarına başlaması bekleniyor.

11 MART'TA SAHADA OLACAK

Deprem nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Galatasaray, Muslera'nın olmadığı bir maç oynamazken, 24. haftadaki karşılaşmanın da Gaziantep FK'ya denk gelmesi, Uruguaylı file bekçisinin dönüşüne avantaj sağlayacak. Tecrübeli kalecinin, 25. haftada, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi. 

 
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