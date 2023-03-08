UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Nazım Sangare de İspanya kafilesinde yer almadı.Fenerbahçe'de yeni transferler Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin ise kamp kadrosunda yer aldı.