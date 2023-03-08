İşte Fenerbahçe'nin Sevilla kadrosu

Fenerbahçe, Sevilla ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin Sevilla kadrosu
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08 Mart 2023 15:37
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Nazım Sangare de İspanya kafilesinde yer almadı.

Fenerbahçe'de yeni transferler Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin ise kamp kadrosunda yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:




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