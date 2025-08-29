29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

İşte Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

29 Ağustos 2025 13:54 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 14:42
İşte Fenerbahçe'nin rakipleri






Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin tüm rakipleri

Aston Villa
Dinamo Zagreb (D)
Ferençvaroş
Plzen (D)
Nice
FCSB (D)
Stuttgart
Brann (D)


Roma: Lille, Rangers, Plzen, Celtic, Midtjylland, Nice, Stuttgart, Panathinaikos

Porto: Rangers, Salzburg, Kızılyıldız, Plzen, Nice, Nottm Forest, Malmö, Utrecht

Rangers: Roma, Porto, Braga, Ferençvaroş, Ludogorets, Sturm Graz, Genk, Brann

Feyenoord: ASton Villa, Betis, Celtic, Braga, Sturm Graz, FCSB, Panathinaikos, Stuttgart

Lille: Dinamo, Roma, PAOK, Kızılyıldız, Freiburg, Young Boys, Brann, Celta Vigo

Dinamo Zagreb: Betis, Lille, Fenerbahçe, Maccabi, FCSB, Midtjylland, Celta Vigo, Malmö

Betis: Feyenoord, Dinamo Zagreb, Lyon, PAOK, Nottm Forest, Ludogorets, Utrecht, Genk

Salzburg: Porto, Aston Villa, Ferençvaroş, Lyon, Basel, Freiburg, GA Eagles, Bologna

Aston Villa: Salzburg, Feyenoord, Maccabi, Fenerbahçe, Young Boys, Basel, Bologna, GA Eagles

Braga: Feyenoord, Rangers, Kızılyıldız, Celtic, Nottm Forest, Nice, Genk, GA Eagles

Kızılyıldız: Lille, Porto, Celtic, Braga, FCSB, Sturm Graz, Celta Vigo, Malmö

Lyon: Salzburg, Betis, PAOK, Maccabi, Basel, Young Boys, GA Eagles, Utrecht

PAOK: Betis, Lille, Maccabi, Lyon, Young Boys, Ludogorets, Brann, Celta Vigo

Viktoria Plzen: Porto, Roma, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Freiburg, Basel, Malmö, Panathinaikos

Ferençvaroş: Rangers, Salzburg, Viktoria Plzen, Fenerbahçe, Ludogorets, Nottm Forest, Panathinaikos, Genk

Celtic: Roma, Feyenoord, Braga, Kızılyıldız, Sturm Graz, Midtjylland, Utrecht, Bologna

Maccabi Tel Aviv: Dinamo, Aston Villa, Lyon, PAOK, Midtjylland, Freiburg, Bologna, Stuttgart

Young Boys: Lille, Aston Villa, Lyon, PAOK, Ludogorets, FCSB, Panathinaikos, Stuttgart

Basel: Aston Villa, Salzburg, Plzen, Lyon, FCSB, Freiburg, Stuttgart, Genk

Midtjylland: Dinamo, Roma, Celtic, Maccabi, Sturm Graz, Nottm Forest, Genk, Brann

Freiburg: Salzburg, Lille, Maccabi, Plzen, Basel, Nice, Utrecht, Bologna

Ludogorets: Betis, Rangers, PAOK, Ferençvaroş, Nice, Young Boys, Celta Vigo, Malmö

Nottm Forest: Porto, Betis, Ferençvaroş, Braga, Midtjylland, Sturm Graz, Celta Vigo, Malmö

Sturm Graz: Rangers, Feyenoord, Kızılyıldız, Celtic, Nottm Forest, Midtjylland, Brann, Panathinaikos

FCSB: Feyenood, Dinamo, Fenerbahçe, Kızılyıldız, Young Boys, Basel, Bologna, GA Eagles

Nice: Roma, Porto, Braga, Fenerbahçe, Freiburg, Ludogorets, GA Eagles, Celta Vigo

Bologna: Salzburg, Aston Villa, Celtic, Maccabi, Freiburg, FCSB, Brann, Celta

Celta Vigo: Lille, Dinamo, PAOK, Kızılyıldız, Nice, Ludogorets, Bologna, Stuttgart

Stuttgart: Feyenoord, Roma, Maccabi, Fenerbahçe, Young Boys, Basel, Celta Vigo, GA Eagles

Panathinaikos: Roma, Feyenoord, Plzen, Ferençvaroş, Sturm Graz, Young Boys, GA Eagles, Malmö

Malmö: Dinamo, Porto, Kızılyıldız, Plzen, Ludogorets, Nottm Forest, Panathinaikos, Genk

GA Eagles: Aston Villa, Salzburg, Braga, Lyon, FCSB, Nice, Stuttgart, Panathinaikos

Utrecht: Porto, Betis, Lyon, Celtic, Nottm Forest, Freiburg, Genk, Brann

Genk: Betis, Rangers, Ferençvaroş, Braga, Basel, Midtjylland, Malmö, Utrecht

Brann: Rangers, Lille, Fenerbahçe, PAOK, Midtjlland, Sturm Grazz, Utrecht, Bologna

