İşte erteleme maçlarının hakemleri

Trendyol Süper Lig'de çarşamba günü oynanacak 3. hafta erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz