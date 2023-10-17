İşte Efeler Ligi'nin enleri

Sezon Şampiyon 1970-1971 Galatasaray 1971-1972 İETT 1972-1973 İETT 1973-1974 İETT 1974-1975 Muhafızgücü 1975-1976 Eczacıbaşı 1976-1977 Boronkay 1977-1978 Eczacıbaşı 1978-1979 Eczacıbaşı 1979-1980 Eczacıbaşı 1980-1981 Eczacıbaşı 1981-1982 Eczacıbaşı 1982-1983 Eczacıbaşı 1983-1984 Eczacıbaşı 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Galatasaray 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 Galatasaray 1989-1990 Eczacıbaşı 1990-1991 Eczacıbaşı 1991-1992 Halkbank 1992-1993 Halkbank 1993-1994 Halkbank 1994-1995 Halkbank 1995-1996 Halkbank 1996-1997 NETAŞ 1997-1998 NETAŞ 1998-1999 NETAŞ 1999-2000 Arçelik 2000-2001 Arçelik 2001-2002 Erdemir 2002-2003 Arçelik 2003-2004 Erdemir 2004-2005 Erdemir 2005-2006 Arkas Spor 2006-2007 Arkas Spor 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Arkas Spor 2013-2014 Halkbank 2014-2015 Arkas Spor 2015-2016 Halkbank 2016-2017 Halkbank 2017-2018 Halkbank 2018-2019 Fenerbahçe 2019-2020 Lig tamamlanamadı 2020-2021 Ziraat Bankkart 2021-2022 Ziraat Bankkart 2022-2023 Ziraat Bankkart

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 54. sezon çarşamba günü başlayacak.Çarşamba günü Şırnak Spor Salonu'nda saat 13.00'de Rams Global Cizre Belediyespor- Brand Group Alanya Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak 2023-2024 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek.Ankara üç takımla ilk sırada yer alırken, İstanbul'dan iki, Bursa, İzmir, Antalya, Ordu, Balıkesir, Hatay, Kayseri, Bitlis ve Şırnak'tan ise ligde birer takım var.Erkeklerde de normal sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 6 Ocak 2023'te başlayıp 30 Mart'ta tamamlanacak.Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.Ziraat Bankkart, 2022-2023 sezonu play-off final serisinde Halkbank'ı 3-2 yenerek arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.Halkbank'ı 2021-2022 sezonu play-off final serisinde de 3-0 yenerek ikinci kez şampiyon olan Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk kez bu mutluluğu yaşamıştı.42 yıl önce kurulan başkent ekibi, şampiyonluk kupasını üç kez müzesine götürme başarısı gösterdi.Ligde geride kalan 53 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla Eczacıbaşı'nın arkasından ikinci sırada bulunuyor.Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.Beş sezondur kupayı müzesine götüremeyen Halkbank, son iki play-off final serisinde Ziraat Bankkart'a yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.Bu sonuçlarla başantrenör Taner Atik ile yollarını ayıran başkent temsilcisi, kendilerini en son şampiyon yapan Sırp başantrenör Slobodan Kovac'ı takımın başına getirdi.Fenerbahçe ligde, 5 kez kupayı müzesine götürdü.İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.Ligde Arkas Spor dört, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 34 yıldır şampiyon olamıyor.Lig'de ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.Çarşamba günü oynanacak maçların programı ise şu şekilde:13.00 Rams Global Cizre Belediyespor- Brand Group Alanya Belediyespor (Şırnak)14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (İskenderun)15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Şehit Okan Dinçer)17.00 Fenerbahçe Parolapara-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)17.30 Halkbank-Ziraat Bankkart (Başkent)