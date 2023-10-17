İşte Efeler Ligi'nin enleri

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 6 Ocak 2023'te başlayıp 30 Mart'ta tamamlanacak. Ziraat Bankkart, ligin son üç yılında şampiyon oldu. Ligde Halkbank'ın 9, Fenerbahçe Parolapara'nın 5 şampiyonluğu bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Efeler Ligi'nin enleri
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17 Ekim 2023 14:44
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 54. sezon çarşamba günü başlayacak.

Çarşamba günü Şırnak Spor Salonu'nda saat 13.00'de Rams Global Cizre Belediyespor- Brand Group Alanya Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak 2023-2024 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11 farklı şehirden 14 takım mücadele edecek.

Ankara üç takımla ilk sırada yer alırken, İstanbul'dan iki, Bursa, İzmir, Antalya, Ordu, Balıkesir, Hatay, Kayseri, Bitlis ve Şırnak'tan ise ligde birer takım var.

Tarihler ve statü

Erkeklerde de normal sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 6 Ocak 2023'te başlayıp 30 Mart'ta tamamlanacak.

Lig etaplarını ilk 4 sırada bitirecek takımlar sezonun 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sezonun 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.

Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.

Ziraat Bankkart, son üç yılda arka arkaya şampiyon oldu

Ziraat Bankkart, 2022-2023 sezonu play-off final serisinde Halkbank'ı 3-2 yenerek arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Halkbank'ı 2021-2022 sezonu play-off final serisinde de 3-0 yenerek ikinci kez şampiyon olan Ziraat Bankkart, 2020-2021 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek ilk kez bu mutluluğu yaşamıştı.

42 yıl önce kurulan başkent ekibi, şampiyonluk kupasını üç kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

1996'da ligden çekilen Eczacıbaşı en fazla şampiyonluğu elinde bulunduruyor

Ligde geride kalan 53 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

Halkbank, 5 sezondur şampiyon olamıyor

Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla Eczacıbaşı'nın arkasından ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Beş sezondur kupayı müzesine götüremeyen Halkbank, son iki play-off final serisinde Ziraat Bankkart'a yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

Bu sonuçlarla başantrenör Taner Atik ile yollarını ayıran başkent temsilcisi, kendilerini en son şampiyon yapan Sırp başantrenör Slobodan Kovac'ı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluğu var

Fenerbahçe ligde, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor dört, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

Galatasaray, 34 yıldır şampiyon olamıyor

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 34 yıldır şampiyon olamıyor.

Lig'de ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Şampiyonlar

Ligde geride kalan 53 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon
1970-1971 Galatasaray
1971-1972 İETT
1972-1973 İETT
1973-1974 İETT
1974-1975 Muhafızgücü
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Boronkay
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Eczacıbaşı
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Eczacıbaşı
1983-1984 Eczacıbaşı
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Galatasaray
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 Galatasaray
1989-1990 Eczacıbaşı
1990-1991 Eczacıbaşı
1991-1992 Halkbank
1992-1993 Halkbank
1993-1994 Halkbank
1994-1995 Halkbank
1995-1996 Halkbank
1996-1997 NETAŞ
1997-1998 NETAŞ
1998-1999 NETAŞ
1999-2000 Arçelik
2000-2001 Arçelik
2001-2002 Erdemir
2002-2003 Arçelik
2003-2004 Erdemir
2004-2005 Erdemir
2005-2006 Arkas Spor
2006-2007 Arkas Spor
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Arkas Spor
2013-2014 Halkbank
2014-2015 Arkas Spor
2015-2016 Halkbank
2016-2017 Halkbank
2017-2018 Halkbank
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Lig tamamlanamadı
2020-2021 Ziraat Bankkart
2021-2022 Ziraat Bankkart
2022-2023 Ziraat Bankkart
İlk haftanın programı

Çarşamba günü oynanacak maçların programı ise şu şekilde:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor- Brand Group Alanya Belediyespor (Şırnak)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (İskenderun)

15.00 Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Şehit Okan Dinçer)

17.00 Fenerbahçe Parolapara-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)

17.30 Halkbank-Ziraat Bankkart (Başkent)

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