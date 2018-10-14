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İşte Burak Yılmaz'ın, 'Arda Turan - Berkay' ifadesi!

Arda Turan-Berkay kavgası sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

Kaynak: Hürriyet
İşte Burak Yılmaz'ın, 'Arda Turan - Berkay' ifadesi!
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14 Ekim 2018 22:12
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine düşen Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in kavgasına tanık olan Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay'ın korumalarına 'Silahımı getirin' talimatı verdiğini iddia etti. 

TRT Haber'in haberine göre, her şeyin ortaya çıkacağını söyleyen golcü futbolcu, "Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
"BERKAY KORUMALARINDAN SİLAHINI İSTEDİ"

Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia etti.

Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda'yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.

"Sözlü taciz" iddiasıyla milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıkmış, burnu kırılan Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti.

Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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