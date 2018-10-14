Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine düşen Medipol Başakşehir futbolcusuve şarkıcıkavgasına tanık olanfutbolcuolayla ilgili ifadesi ortaya çıktı.korumalarınatalimatı verdiğini iddia etti.TRT Haber'in haberine göre, her şeyin ortaya çıkacağını söyleyen golcü futbolcu,ifadelerini kullandı.Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarınatalimatı verdiğini iddia etti."Sözlü taciz" iddiasıyla milli futbolcuile şarkıcıarasında kavga çıkmış,gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti.Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.