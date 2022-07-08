İşte Benfica'nın Uğurcan Çakır planı

Benfica, Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Portekiz devi, milli kaleci için 15 milyon Euro vermeye hazır.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Benfica'nın Uğurcan Çakır planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2022 11:02
Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonluğun baş mimarlarından olan Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor.

Portekız ekibi Benfica, kalecisi Vlachodimos'u 20 milyon Euro'ya satmaya hazırlanırken, kasasına girecek paranın 15 milyon Euro'sunu Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır için vermeye hazır.

Başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezon bordo mavili formayı 43 kez giydi ve istikrarlı görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

ERCE KARDEŞLER'E TALİP

Öte yandan bordo-mavili takımın yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği file bekçisi Erce Kardeşler'e Hatayspor talip oldu. Güney ekibi, İsmail Köybaşı'nı da istiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ