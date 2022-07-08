İşte Benfica'nın Uğurcan Çakır planı

ERCE KARDEŞLER'E TALİP

Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonluğun baş mimarlarından olan Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor.Portekız ekibi Benfica, kalecisi Vlachodimos'u 20 milyon Euro'ya satmaya hazırlanırken, kasasına girecek paranın 15 milyon Euro'sunu Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır için vermeye hazır.Başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezon bordo mavili formayı 43 kez giydi ve istikrarlı görüntüsüyle büyük beğeni topladı.Öte yandan bordo-mavili takımın yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği file bekçisi Erce Kardeşler'e Hatayspor talip oldu. Güney ekibi, İsmail Köybaşı'nı da istiyor.