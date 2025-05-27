İşte Ancelotti'nin Brezilya kadrosu!

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, ilk aday kadrosunu açıkladı.
Ancelotti, ayrıldığı Real Madrid'den sadece Vinicius Junior'u kadroya çağırdı.
Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:
Kaleciler: Alisson, Bento, Hugo Souza
Defans oyuncular: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo
Bekler: Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson
Orta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson
Hücum oyuncuları: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison
Ancelotti, ayrıldığı Real Madrid'den sadece Vinicius Junior'u kadroya çağırdı.
Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:
Kaleciler: Alisson, Bento, Hugo Souza
Defans oyuncular: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo
Bekler: Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson
Orta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson
Hücum oyuncuları: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison
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