26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
4-2
26 Mayıs
LASK-Hartberg
2-0
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
0-0IPT
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
1-1
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
0-1
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
1-0
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
1-2
26 Mayıs
Ross County-Livingston
2-4
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
0-0DA
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
2-2
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
1-5
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
0-3
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
1-1
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
1-0

İşte Ancelotti'nin Brezilya kadrosu!

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Carlo Ancelotti, ilk aday kadrosunu duyurdu.

calendar 27 Mayıs 2025 01:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Ancelotti'nin Brezilya kadrosu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, ilk aday kadrosunu açıkladı.

Ancelotti, ayrıldığı Real Madrid'den sadece Vinicius Junior'u kadroya çağırdı.

Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:

Kaleciler: Alisson, Bento, Hugo Souza

Defans oyuncular: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo

Bekler: Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson

Orta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson

Hücum oyuncuları: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.