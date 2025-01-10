İşte Adalı ile Hacıosmanoğlu arasındaki Montella görüşmesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Montella'nın iki takım çalıştırma fikrine ne dersiniz?" diye TFF'ye sordu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; TFF
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İşte Adalı ile Hacıosmanoğlu arasındaki Montella görüşmesi
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10 Ocak 2025 09:46
Beşiktaş'ta, teknik direktör arayışı devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın gündemine Milli Takım'ın Patronu Vincenzo Montella geldi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu ile hem Türk futbolunun geleceği hem de hakemlerle ilgili konuları görüştü. İkilinin buluşmasında sona yaklaşılırken, Adalı sürpriz bir talepte bulundu. Siyahbeyazlıların Başkanı, TFF Başkanı'na "Montella'nın iki takım çalıştırma fikrine ne dersiniz?" diye sordu...

SADECE MİLLİLERİN MAÇLARINA ODAKLI

Hacıosmanoğlu ise, "Milli Takım'ın kritik ve önemli maçları var. Hocanın odaklanması gereken yer de burası. İki takımı çalıştırmak gibi bir duruma sıcak bakamayız" ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adamın da sadece Ay- Yıldızlı ekibin gelecek maçlarına odaklandığı kaydedildi. Böylece siyah-beyazlılar Montella defterini henüz yeni aralamışken kapatmak zorunda kaldı.

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