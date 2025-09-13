12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

İşte 2025/26 Beşiktaş

Gelenler ve gidenlerin ardından Beşiktaş'ın tam kadrosu netleşti.

13 Eylül 2025 01:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi.

Beşiktaş transferde 12 isimle kadrosunu güçlendirdi; toplamda ise 25 oyuncuyla vedalaştı.

Gelenler: Wilfried Ndidi, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Tiago Djalo, El Bilal Toure, Rıdvan Yılmaz, Jota Silva, Tammy Abraham, Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, David Jurasek


Gidenler: Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan, Arda Berk, Tayfur Bingöl, Azad Demir, Hadziahmetovic, Can Keleş, Elan Ricardo, Tayyip Talha, Jean Onana, Emrecan Terzi, Emrecan Uzunhan, Fahri Ay, Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
