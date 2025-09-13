İşte 2025/26 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi.
Beşiktaş transferde 12 isimle kadrosunu güçlendirdi; toplamda ise 25 oyuncuyla vedalaştı.
Gelenler: Wilfried Ndidi, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Tiago Djalo, El Bilal Toure, Rıdvan Yılmaz, Jota Silva, Tammy Abraham, Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, David Jurasek
Gidenler: Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan, Arda Berk, Tayfur Bingöl, Azad Demir, Hadziahmetovic, Can Keleş, Elan Ricardo, Tayyip Talha, Jean Onana, Emrecan Terzi, Emrecan Uzunhan, Fahri Ay, Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario
