İstanbulspsor, Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı

İstanbulspor, altyapısından yetişen 26 yaşındaki Duhan Aksu'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspsor, Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı
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31 Ağustos 2024 17:43
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Duhan Aksu'yu transfer etti.

İstanbulspor altyapısında yetiştikten sonra uzun yıllar sarı-siyahlı formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu geçen sezona Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla başladı ancak 1. Lig takımı Kocaelispor'da tamamladı.

Duhan Aksu, İstanbulspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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