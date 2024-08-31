İstanbulspsor, Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Duhan Aksu'yu transfer etti.
İstanbulspor altyapısında yetiştikten sonra uzun yıllar sarı-siyahlı formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu geçen sezona Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla başladı ancak 1. Lig takımı Kocaelispor'da tamamladı.
Duhan Aksu, İstanbulspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbulspor altyapısında yetiştikten sonra uzun yıllar sarı-siyahlı formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu geçen sezona Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla başladı ancak 1. Lig takımı Kocaelispor'da tamamladı.
Duhan Aksu, İstanbulspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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