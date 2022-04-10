Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Nasadoge Menemenspor, İstanbulspor'u konuk etti. Menemen Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 37 ve 65. dakikalarda Jetmir Topalli ve 58. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.



Menemenspor'un tek golünü ise 60. dakikada Toni Gomes kaydetti.



Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 51 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. 35 puanda kalan Menemenspor ise 14. sırada konumlandı.



Gelecek hafta İstanbulspor, Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Balıkesirspor'a konuk olacak.





İLGİLİ VİDEO