İstanbulspor, Menemen deplasmanında güldü

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Nasadoge Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor, Menemen deplasmanında güldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2022 18:06
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Nasadoge Menemenspor, İstanbulspor'u konuk etti. Menemen Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 37 ve 65. dakikalarda Jetmir Topalli ve 58. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.

Menemenspor'un tek golünü ise 60. dakikada Toni Gomes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 51 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. 35 puanda kalan Menemenspor ise 14. sırada konumlandı.

Gelecek hafta İstanbulspor, Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Balıkesirspor'a konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.