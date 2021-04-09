İstanbulspor, geriden gelerek Tuzlaspor'u yıktı!

TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, geriden gelerek Tuzlaspor'u yıktı!
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09 Nisan 2021 21:08
TFF 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Tuzlaspor'u konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada kendi kalesine Yohou ve 57. dakikada Rroca attı. Tuzlaspor'un tek sayısını ise 37. dakikada Thuram kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra galibiyet alan İstanbulspor, 51 puanla 6. sırada yer aldı. Üst üste 5. maçından mağlubiyetle ayrılan Tzlaspor ise 41 puanla 8. sırada yer aldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.



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