İstanbulspor'dan Eyüpspor'a transfer

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da oynayan Melih Kabasakal, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'a transfer oldu.



Sarı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bulunduğu her an terinin son damlasına kadar mücadele eden, şampiyonluğumuzun göz bebeklerinden Melih Kabasakal'ın Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Melih." ifadeleri kullanıldı.





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