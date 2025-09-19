İstanbulspor, Çorum FK'yi durdurdu!

TFF 1. Lig 6. haftasında İstanbulspor, sahasında Çorum FK'yi konuk etti.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 3-1 kazandı.



Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Florian Loshaj, 67. dakikada Mario Krstovski ve 90+4. dakikada David Sambissa kaydetti. Deplasman ekibi Çorum FK'nin tek golünü ise 57. dakikada Oğuz Gürbulak attı.



Çorum FK, aldığı bu mağlubiyetle birlikte ligde ilk kez yenildi.



Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 10'a yükseltti. Siyah-kırmızılılar 13 puanda kaldı.



İstanbulspor gelecek hafta Erokspor'a konuk olurken, Çorum FK ise kendi evinde Serikspor'u ağırlayacak.



