19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

İstanbulspor, Çorum FK'yi durdurdu!

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti.

calendar 19 Eylül 2025 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İstanbulspor, Çorum FK'yi durdurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 1. Lig 6. haftasında İstanbulspor, sahasında Çorum FK'yi konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 3-1 kazandı.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Florian Loshaj, 67. dakikada Mario Krstovski ve 90+4. dakikada David Sambissa kaydetti. Deplasman ekibi Çorum FK'nin tek golünü ise 57. dakikada Oğuz Gürbulak attı.

Çorum FK, aldığı bu mağlubiyetle birlikte ligde ilk kez yenildi.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 10'a yükseltti. Siyah-kırmızılılar 13 puanda kaldı.

İstanbulspor gelecek hafta Erokspor'a konuk olurken, Çorum FK ise kendi evinde Serikspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.