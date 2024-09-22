İstanbulspor, Bandırmaspor'u yıkamadı

İstanbulspor, 11 isabetli şut attığı maçta Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, Bandırmaspor'u yıkamadı
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22 Eylül 2024 21:00
Son güncelleme 22 Eylül 2024 21:01
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Maç boyunca topa daha çok hakim olan taraf yüzde 59 ile İstanbulspor oldu. Toplam 22 şut atan İstanbulspor, 11 isabetli şutta kilidi kıramadı. Bandırmaspor ise 6 isabetli şut çekmesine karşın golü bulamadı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 13, Bandırmaspor ise 8 puana yükseldi.

İstanbulspor, gelecek hafta Karagümrük'e konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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