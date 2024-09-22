Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Maç boyunca topa daha çok hakim olan taraf yüzde 59 ile İstanbulspor oldu. Toplam 22 şut atan İstanbulspor, 11 isabetli şutta kilidi kıramadı. Bandırmaspor ise 6 isabetli şut çekmesine karşın golü bulamadı.



Bu sonucun ardından İstanbulspor 13, Bandırmaspor ise 8 puana yükseldi.



İstanbulspor, gelecek hafta Karagümrük'e konuk olacak. Bandırmaspor ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.



